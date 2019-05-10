Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1326
  • 6,8906
  • 253.358
  • 88.736
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Manisa ve Giresun çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu olacağı, Marmara (Edirne, Çanakkale hariç), İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz ile Manisa ve Giresun çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Karahan müjdeyi verdi!
İbrahim Kutluay'dan ayrılan Demet Şener'den flaş karar!
O anı paylaştı... Sevgilisi ile hasret giderdi
Behzat Ç. sevenlere müjde! O isim geri dönüyor
Nusret'ten takipçisine 'metrobüs' teklifi
Payitaht Abdülhamid 85. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Payitaht Abdülhamid´in yeni bölümünde nel

Payitaht Abdülhamid 85. Bölüm 2. Fragmanı İzle

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın en eski gemi batığı UNESCO'da tanıtıldı

Gelecekten geldiğini iddia eden insanlar