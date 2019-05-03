Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli yağışın etkili olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yurdun güneydoğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerinden yarın sabah saatlerine kadar Mardin, Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Batman, Siirt, Bitlis ve Muş'ta zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını, yıldırım, iri çaplı dolu yağışı, hortum, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

(AA)