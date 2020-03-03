Meteoroloji'den İstanbul'a fırtına uyarısı! İşte 3 Mart hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ve don olayı; Hatay, Batman, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Öte yandan sıcaklıkların ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANKARA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu