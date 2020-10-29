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29 Ekim 2020 Perşembe 08:06 | Son Güncelleme:

Meteorolojiden İstanbul ve Tekirdağ için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteorolojiden İstanbul ve Tekirdağ için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor
AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini kaydetti.

İstanbul Avrupa Yakası ile Tekirdağ'da sabah saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, sabah saatlerinde İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bu nedenle, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

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