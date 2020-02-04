Meteorolojiden fırtına uyarısı: 100 km/sa hızla geliyor!

Mersin Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ta yer yer hızı saatte 100 kilometreye ulaşacak fırtına beklendiği belirtildi. Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren Mersin’in yüksek kesimleri (Mut, Çamlıyayla, Toroslar), Adana’nın kuzey kesimleri (Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli, Karaisalı, Pozantı, Kozan) ve Kahramanmaraş’ın kuzeybatı kesimleri (Afşin ve Göksun) ile 6 Şubat Perşembe sabah saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş il genelinde güney, güneybatı yönlerden fırtına (62-74km/sa), yer yer tam fırtına (88-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın 7 Şubat Cuma sabah saatlerinde etkisini yitireceğini ifade eden meteoroloji yetkilileri, fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, yerde kar örtüsünün olduğu yüksek kesimlerde kar savrulmasından dolayı görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirttiler.

Denizde kuvvetli fırtına

Öte yandan, denizlere ait meteorolojik uyarıda da yine Doğu Akdeniz’de yarından itibaren kuvvetli fırtına beklendiği kaydedildi. Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz’de güney-güneybatı yönlerden esmekte olan rüzgarın kuvvetini arttırarak 6 Şubat Perşembe günü ilk saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 7 Şubat Cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Uyarıda, fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BATI KARADENİZ'DE RÜZGARIN SAATTEKİ HIZININ 100 KİLOMETREYE ULAŞMASI BEKLENİYOR

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın güneybatı yönlerden yer yer saatte 70-100 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, soba zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Öte yandan Kastamonu Belediyesi hoparlörlerinden de vatandaşların fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarılar yapıldı.