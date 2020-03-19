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  3. Meteoroloji'den bölge bölge kar uyarısı!

Meteoroloji'den bölge bölge kar uyarısı!

Meteoroloji'den bölge bölge kar uyarısı!

Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyon, Isparta ve Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve kar yağışlı 3

İstanbul: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu 10

İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 13

Adana: Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı 13

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 16

Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 8

Trabzon: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu 8

Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı 3

Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 11


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