  • $7,7612
  • 9,0991
  • 473.869
  • 1145.03
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
03 Ekim 2020 Cumartesi 18:25 | Son Güncelleme:

Meteorolojiden 4 ile "sıcak hava" uyarısı

Meteorolojiden 4 ile "sıcak hava" uyarısı
AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olacağı bildirildi.

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olacağı bildirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünün haftalık hava tahmin raporuna göre, halen mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığı, 6-8 Ekim'de daha da artacak.

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde gerçekleşecek.

Sıcaklıklar, Konya ve Aksaray'da 29, Karaman'da 28, Niğde'de ise 27 derece civarında olacak.

<p>Prof.Dr. Canan Karatay koronavirüse karşı D ve C vitaminini yüksek tutma tavsiyesinde bulundu. Ka

Prof.Dr. Canan Karatay'dan virüse karşı gargara tavsiyesi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Vefat eden eski Bakan Zeki Ergezen için TBMM'de tören düzenlendi

Denizli'de 4 FETÖ zanlısı saklandıkları çatıda yakalandı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.