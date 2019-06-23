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Meteoroloji'den 4 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den 4 il için sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için gök gürültülü aralıklı sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu olması, öğle saatlerinden itibaren ise Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü ve aralıklı sağanağın etkili olması bekleniyor.     

Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.      

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 9, Kars'ta 12, Erzurum'da 13, Ağrı ve Tunceli'de 15, Erzincan'da 16, Iğdır'da 20 derece ölçüldü.      

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının ise Iğdır'da 36, Tunceli'de 33, Erzincan'da 32, Ağrı'da 31, Kars ve Erzurum'da 29, Ardahan'da 27 derece olması bekleniyor.

(AA)

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