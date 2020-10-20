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20 Ekim 2020 Salı 20:17 | Son Güncelleme:

Meteorolojiden 3 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden 3 il için kuvvetli sağanak uyarısı
AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aksaray, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde gök gürültülü sağanakla beraber yerel dolu yağışı bekleniyor.

Aksaray, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde gök gürültülü sağanakla beraber yerel dolu yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, saat 21.00'e kadar Aksaray merkez, Güzelyurt, Gülağaç ilçeleri ile Niğde'nin Altunhisar, Çiftlik ilçeleri, Nevşehir'in, Acıgöl, Ürgüp ve Derinkuyu ilçelerinde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanakla beraber yerel dolu yağışı öngörülüyor.

Yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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