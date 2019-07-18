Meteorolojiden 11 il için kritik uyarı! Çok kuvvetli olacak

Yağışların Samsun'un doğusunda kuvvetli, Ordu çevrelerinde ise çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, ülkenin batı ve güney kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde de önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Rüzgarın da genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

(AA)