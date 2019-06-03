Meteoroloji yağış uyarısında bulundu, bugün hava hasıl olacak? Bayramda hava nasıl olacak?

Marmara'nın kuzey ve batısı, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Marmara'nın kuzey ve batısı, Sinop hariç Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın, Akdeniz’de güney ve batı yönlerden yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

(AA)