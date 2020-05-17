Meteoroloji uyarmıştı! İşte sıcaklıkta rekor kıran iller

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava dalgasının Türkiye’yi etkisi altına alacağını açıklamıştı. Türkiye’de perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili oluyor. Buna bağlı olarak hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10-12 derece üzerinde seyrediyor.

Mayıs ayının rekor hava sıcaklığı Antalya'dan

SICAKLIKLAR ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin, “1945’te 38.7 derece olarak ölçülen mayıs ayı rekor sıcaklık değeri an itibari ile aşılarak 38.8 derece olarak ölçüldü. Antalya’da tüm zamanların mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Sıcaklık artmaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

SON 75 YILIN SICAKLIK REKORU KIRILDI

Antalya'da son 75 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru bugün 38.8 derece ile kırılırken, öğle saatlerinde sıcaklık 40 dereceyi geçti. Saat 12.30'te kaydedilen sıcaklık 40.2 derece oldu.

Antalya kendi rekorunu kırdı! Kente nem bulutu çöktü

Kentte hava sıcaklığı rekoru kırılırken, dün ve bugün sıcaktan bunalan kent halkı ise serinlemek için farklı yöntemler seçti. Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde kimi üzerinde elbiseleriyle hortumla duş alırken, kimi pet şişelere doldurduğu suyu başından aşağı döktü.

SON YILLARIN EN SICAK GÜNÜ

Bursa’da da son 75 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru 38 derece ile kırıldı. Muğla'da ölçülen 39 derece hava sıcaklığı, son 88 yılın mayıs ayı rekoru olarak kayıtlara geçti. Muğla'nın gözde turizm merkezi Marmaris'te ise, 40,1 dereceyle en yüksek sıcaklık ölçüldü.

ADANA’NIN EN SICAK MAYIS AYI

Fethiye-Antalya kara yolunda sıcak hava nedeniyle asfalt eridi. Adana'da da hava sıcaklığı 42 dereceye ulaşarak, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık değeri oldu.

VATANDAŞLAR BAYGINLIK GEÇİRDİ

Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası Gaziantep kentinde de hissedildi. Gaziantep’in İslahiye ilçesinde sokağa çıkan tansiyon hastası olan Gülten Çalar (67) sıcakların etkisiyle baygınlık geçirdi.

Bursa'da son 75 yılın en sıcak günü!