Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar artacak

Yapılan açıklamada yarın havanın kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde parçalı bulutlu diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıklar 2-4 derece artacak

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise , Marmara'nın kuzeyi ve batısı ile Çeşme çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.