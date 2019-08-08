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Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar artacak

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre sıcaklıkların 2 ila 4 derece daha artacağı tahmin ediliyor.

Yapılan açıklamada yarın havanın kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde parçalı bulutlu diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıklar 2-4 derece artacak

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise , Marmara'nın kuzeyi ve batısı ile Çeşme çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

 

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