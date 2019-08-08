Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar artacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre sıcaklıkların 2 ila 4 derece daha artacağı tahmin ediliyor.
Yapılan açıklamada yarın havanın kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde parçalı bulutlu diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.
Sıcaklıklar 2-4 derece artacak
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın ise , Marmara'nın kuzeyi ve batısı ile Çeşme çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.