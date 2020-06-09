Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve su baskını

Yapılan yazılı açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Kayseri ve çevresinde kısa süreli ve lokal olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.