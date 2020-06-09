Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8047
  • 7,6791
  • 373.322
  • 108891
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve su baskını
09 Haziran 2020 Salı 15:49 | Son Güncelleme:

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve su baskını

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve su baskını

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kayseri ve çevresindeki vatandaşlar sağanak yağış ve su baskınları konusunda uyarıldı.

Yapılan yazılı açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Kayseri ve çevresinde kısa süreli ve lokal olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

İsrail basınından dünyaya mesaj: Çok geç olmadan Netanyahu durdurulmalı!
2013'ten bu yana en yüksek rakam! Korona bitmeden bir de bu çıktı
Beşiktaş'ta eski sevgili dehşeti! Önce darp etti sonra bıçakladı
Fenerbahçe yeni hocasını resmen açıkladı
Türkiye noktayı koydu! Rumlar bu habere çok üzülecek
Kars Vadisi Projesi animasyon videosu göz kamaştırıyor

Kars Vadisi Projesi animasyon videosu göz kamaştırıyor

10 Haziran 2020 burç yorumları kararınızı değiştire

10 Haziran 2020 burç yorumları kararınızı değiştirecek!

Acun Ilıcalı'dan canlı yayında şaşırtan itiraf: Nis

Acun Ilıcalı'dan canlı yayında şaşırtan itiraf: Nisa'sız bir Survivor düşünüyorduk!

Ünlü iş adamının eşi polise sığınd&#x

Ünlü iş adamının eşi polise sığındı: Kocam kafamı balkon kapısına vurdu, beni saçımdan sürükledi!