Meteoroloji son dakika sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı verdi

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Sivas ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu’nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta, Doğu Anadolu’da batı ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı az bulutlu 13

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 17

İzmir: Az bulutlu 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 17

Antalya: Parçalı bulutlu 25

Samsun: Parçalı bulutlu 18

Trabzon: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 23