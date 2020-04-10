Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Sağanak bekleniyor

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve yağışlı olması, yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olmasının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde güneyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van’da 12, Muş’ta 14, Bitlis ve Hakkâri’de 8 derece olması beklenmektedir” denildi.

IHA

