Meteoroloji duyurdu... Karadeniz Bölgesi'nde 7 il için sıcaklık uyarısı

Kastamonu, Çorum, Samsun, Sinop, Ordu, Tokat ve Amasya'da sıcaklığın 4 ila 7 derece artması bekleniyor.

AA'nın aktardığı habere göre, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının yarından itibaren Kastamonu, Çorum, Samsun, Sinop, Ordu, Tokat ve Amasya'da mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtildi.

Sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemizde yüksek sıcaklıklardan dolayı orman yangın riski de artacağından, kamp ve piknik ateşinin kontrol altına alınması ve söndürülmesi, izmaritlerin atılmaması önem arz etmektedir."