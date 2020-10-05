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  • Meteoroloji duyurdu... Karadeniz Bölgesi'nde 7 il için sıcaklık uyarısı
05 Ekim 2020 Pazartesi 21:06 | Son Güncelleme:

Meteoroloji duyurdu... Karadeniz Bölgesi'nde 7 il için sıcaklık uyarısı

Meteoroloji duyurdu... Karadeniz Bölgesi'nde 7 il için sıcaklık uyarısı
AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kastamonu, Çorum, Samsun, Sinop, Ordu, Tokat ve Amasya'da sıcaklığın 4 ila 7 derece artması bekleniyor.

Kastamonu, Çorum, Samsun, Sinop, Ordu, Tokat ve Amasya'da sıcaklığın 4 ila 7 derece artması bekleniyor.

AA'nın aktardığı habere göre, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının yarından itibaren Kastamonu, Çorum, Samsun, Sinop, Ordu, Tokat ve Amasya'da mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtildi.

Sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemizde yüksek sıcaklıklardan dolayı orman yangın riski de artacağından, kamp ve piknik ateşinin kontrol altına alınması ve söndürülmesi, izmaritlerin atılmaması önem arz etmektedir."
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