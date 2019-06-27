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  3. Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yarından itibaren etkili olacak

Marmara'nın kuzeybatısı, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın kuzeybatısı, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Denizli, Afyonkarahisar ve Konya çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey ve Karaman ile Niğde'nin güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren Rize ve çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

(AA)

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