Meteoroloji bir çok il için sağanak yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan son dakika raporlarında Türkiye genelinde birçok ilde yağış beklendiği belirtildi. Özellikle yarının Pazar olmasından ve insanların izinli günlerinde plan yapmak istemelerinden dolayı hava durumu araştırmaları hız kazandı.

Haftalık Hava Tahmini (12 - 18 Mayıs 2019)

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının artarak hafta başından itibaren mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

5 günlük hava tahmini

Konuyla ilgili Meteoroloji'den ise hem yarın için hem de önümüzdeki 5 gün için hava durumu raporları hazırlandı.

METEOROLOJİ AÇIKLADI! PLAN YAPMADAN ÖNCE DİKKAT

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeye göre yağışlı hava bu hafta etkisini yitirecek. Yurt genelinde sıcaklıkların artması bekleniyor. Yağışlar yarın doğu bölgelerinde etkisini gösterecek. İstanbul'da ise bulutlu bir hava etkili olacak.

Haftanın son gününde yağışlar İç Anadolu'nun doğusu ve doğu bölgelerde olacak. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da yağışlar çoğunlukla gök gürültülü sağanak şeklinde bekleniyor. Sıcaklıklar ise batı gölgelerde güneşin görülmesiyle 3-4 derece artıyor. Doğu bölgelerde ise yağış, sıcaklığı düşürmüyor. Son günlerdeki değerler korunuyor.

HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK

Pazartesi günü yurdun büyük kısmında güneş görülecek. Yağış çok dar bir alanda, Doğu Karadeniz'de olacak ancak batıdan gelecek yeni yağışlı sistem pazartesi günü Edirne çevrelerinde etkili olması bekleniyor. Salı gününe doğru sıcaklıklar birkaç derece daha yükselecek.

Kaynak: Sabah