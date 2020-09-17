Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 17 Eylül Perşembe hava tahmin raporuna göre, sıcaklıkların ise ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE

Sıcaklıkların ise ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık