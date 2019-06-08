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08 Haziran 2019 Cumartesi 10:32 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 10:34

Meteoroloji 4 il için sağanak yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji 4 il için sağanak yağış uyarısında bulundu

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları Kars'ta 8, Erzurum ve Ardahan'da 9, Ağrı'da 10, Erzincan'da 15 ve Iğdır'da 20 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların da Erzincan'da 33, Iğdır'da 30, Erzurum ve Ağrı'da 27, Kars'ta 26, Ardahan'da 25 derece olması öngörülüyor.

(AA)

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