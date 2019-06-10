Mete Yarar'dan S-400 yorumu: Devletler bedel ödeyerek büyürler

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Ülke Tv'de yayınlanan 'Arafta Sorular' programında, ABD'nin 'Türkiye'nin alımasına' karşı çıktığı S-400'ler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yarar, ''Türkiye egemen bir ülkedir kararını alır bunun da bedelini ödemek isterse öder. Devletler bedel ödeyerek büyürler. Almazsak bedel ödetmekten vazgeçeceklerini mi zannediyorsunuz.'' dedi.



'PARASINI VERDİĞİMİZ HALDE SİHA'YI VERMEYEN ADAMLAR...'



S-400 konusunu konuşurken şöyle tartışıyoruz; S-400 Patriotlar'dan iyi midir kötü müdür?Bende diyorum ki velev ki kötü kardeşim. S-400, Patriotlar'dan velev ki kötü Patriot'u verdiler de mi almadık?



Patriot'tan teknolojik anlamda çok daha aşağıda olan SİHA'yı vermeyen adamlar parasını verdiğimiz halde vermeyen adamlar Patriot'u verdiler de biz mi almadık? Ucundan koparttığın her bir yargılama hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani S-400'ü niye seçtiniz. Yav kardeş biz S-400 falan seçmedik adam vermedi. Zaten dünyada bunu yapan 3 tane şirket var ikisi sana vermediyse gidip üçüncüyü seçeceksin.



'DEVLETLER BEDEL ÖDEYEREK BÜYÜRLER'



Kaldıki seçtiğin S-400 kötü değil. Bunu oturupta konuşacak tartışacak çok da fazla bir şeyi yok. Türkiye egemen bir ülkedir kararını alır bunun da bedelini ödemek isterse öder. Devletler bedel ödeyerek büyürler. Almazsak bedel ödetmekten vazgeçeceklerini mi zannediyorsunuz. Bugüne kadar NATO içerisinde müttefiksen bugüne kadar niye vermediğini sana sormak lazım. Biz niye kendimizi bu kadar çok her şeye laf yetiştirmeye evirdik.



'SURİYE'DE BAYRAM YAPILACAK BİR YER VAR DA ADAMLAR BAYRAMA MI GİDİYOR?'



Türkiye bulunan mültecilerin misafirlerin bir miktarı nereden geldi hemen sınırımızdaki dibindeki bölgelerden geldi. Bir kısmı nereden geldi Şam civarından, Deyrizor'dan Rakka'dan Hama'dan Humus'tan geldi. Buralar var mı şimdi? Yani siz bu adamlar karşıya geçtiklerinde Hama'ya gidip bayram kutlayıp geri geldiklerini mi sanıyorsunuz.



Gidenlerin çoğu İdlib'e sığınan ama uzun zamandan beri irtibatı kopmuş akrabalarını, çoluğunu çocuğunu bulmaya gidiyor. Yani karşıya gidenlerin siz karşıda bir bayram yaptığını mı zannediyorsunuz. Beni en çok yaralayan ne biliyor musunuz, Suriye'de bayram yapılacak bir yer var da adamlar bayrama mı gidiyorlar zannediyorsunuz.



Hama, İdlib bütün bayram boyunca bombalandı. 4 milyon insan yaşıyor orada kardeşim. Bu insanlar nerede bayram varda bayrama gitti. Adam mezarını ziyarete gitti aynı benim yaptığım gibi bende gidiyorum ya mezarlığıma ziyarete büyüklerinin mezarına gitti. Eğer gidebileceği bir yer varsa malım yerinde duruyor mu diye bakmaya baktı. Çünkü oradaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi evlerine ve diğerlerine birilerinin çökmesi. Kalan ailesinden biri varsa yaşıyor mu diye bakmaya gitti.



'KARŞIYA GEÇEN BİR DAHA GERİ DÖNEMİYOR'



Karşıya kimse bayramlaşmaya falan gitmedi kardeşim. Gidebileceği bir tek fırsat var çünkü devletin onlara vermiş olduğu bir tek fırsat var. Onun dışında karşıya geçen bir daha geri dönemiyor. Onun dışında karşıya geçen karşıda kalıyor.



'BU KONUYU HİÇ BİR ZAMAN TARTIŞMAMIZA İZİN VERMEDİLER'



SORU: Bir terör örgütünün lideri Kandil'den bir siyasi partinin liderini destekliyorsa orada ne gibi bir düet beraberlik söz konusu neyin kariyerini aslında orada inşa ediyorlar?



Yıllar öncesinden başlayan bir sürecin sonuçları bu. Bu yanlışı sadece İstanbul seçimleri üzerinden yapmadı bunu. Bu hikayeyi çok eskiden beri biliyorum. 1980'deki hikayeden başlayarak geldiğimde bu hikayenin bir çok benzerini başka bir versiyonunu gördüm. Başka partiler üzerinden de gördüm. İnsanlar şunu sorması gerekiyor kendine, ''Bir terör örgütünü bir siyasi fonksiyona dönüştürmeye neden izin veriyoruz toplum olarak?'' geçmişten beri böyle çünkü hiç bir zaman tartışmamıza izin vermediler ki bu konuyu hiç bir zaman tartışılmadı ki bu konu.



Pıtırcıklar diyenlerde vardı, izmarit atılmayan yer diyenler de vardı, saz çalıyorlardı, gitar çalıyorlardı, bunlar asla kimseyi öldürmediler diyen yerlerden böyle geldik. Bugün bu konuşmayı yaparken bir tane gencecik bir öğretmenimiz öldürülmüştü hatırlarsan. Aybüke öğretmen hiç konuşuluyor mu? Aybüke'nin PKK tarafından bile öldürüldüğünü hiç konuşmuyorlar. Ben böyle onlarca öğretmen hikayesi yazarım. Var çünkü. Biz kaç tane öğretmen şehit verdik Güneydoğu'da. Hiç konuştuk mu birini. Kim konuşmayı beliryorlarsa o konuşmayı belirliyor.



'PKK'NIN EN İYİ BAŞARILI OLDUĞU YER...'



Türkiye'de PKK'nın en başarılı olduğu yer gündem belirlemektedir. Kendisini olduğu yerden çok daha üstün bir yerde gösterme potansiyelidir. ''Seçimleri ben kazandırırım'' gibi. Bir dönem FETÖ'de aynı taktiği yapmıyor muydu? ''Ben seçimi belirlerim, bana bu kadar verirseniz ben bu kadar yaparım'' diye. Peki bu kadar çok belirleme şansınız vardı niye yapamadınız kardeşim. Ama o programda o kadar büyük bir malzeme yapıyor ki...



'BEN HİÇ ONLARI BİZİM GEMİDE GÖRMEDİM'



Benim arafım yalnızca beni bağlamıyor, bir kesimin arafı yalnızca o kesimi bağlamıyor. Hani bir tabir var ''aynı gemideyiz'' buna çok kızıyorlar ama hepimizin arafı birbirimizi aşağı çekiyor. Ben aynı gemide olduğumuzu düşünüyorum ama bu gemiye hiç binmemiş olanların ''biz aynı gemide olmayacağız'' diye bağırmalarını anlamıyorum. Ben hiç onları bizim gemide görmedim zaten. PKK konusunda da görmedim. Adam hiç bir zaman PKK'ya 'PKK' demedi. Daha önceki demokrasi mücadelesinde de görmedim ben başka türlü olaylarda da görmedim onları. Siz bu gemiye hiç binmemişsiniz. O yüzden biz aynı gemide değiliz demeyin.



'TÜRKİYE'DE YÜZDE 80'İN ÜZERİNDE'



Ama bu ülkenin geneli yüzde 80'inin üzerinde bir rakamdan bahsediyorum yüzde 90'larda olduğunu söyleyebilirim. Dünyada böyle rakamlar çok azdır yani çoğunlukla aynı gemide olduğunu söyleyen insan sayısı yüzde 40-45'ler civarındadır yüzde 60 olduğunda muazzam rakamlar denir. Türkiye için bu rakamlar uluslararası anlamda da vatan söz konusu olduğunda bu rakamlar bu civardadır.

(Haber7)