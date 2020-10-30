Son dakika haberi: Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Eki başbakanlardan Mesut Yılmaz 73 yaşında hayatını kaybetti. Daha önce ANAP'ın genel başkanlığını da yapan deneyimli siyasetçi uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. İşte Mesut Yılmaz ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Yılmaz'ın geçen yılın Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. 23 Ocak 2019’da yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti.

Mayıs 2020’de bu defa beyin sapında tümör saptanan Yılmaz, gerçekleştirilen ameliyat sonrası tedavi görüyordu.

MESUT YILMAZ KİMDİR?

1947 yılında İstanbul'da doğan Mesut Yılmaz'ın aslen Rizeli olduğunu biliniyor. Anavatan Partisinin eski genel başkanı olan Mesut Yılmaz, daha önce başbakanlık görevini de yürütmüştü. Mesut Yılmaz, Anavatan Partisinin kurucu üyeleri arasında yer almıştı.

6 Kasım 1947 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ortaöğretimine Avusturya Lisesi'nde başladı ve İstanbul Erkek Lisesi'nde bitirdi. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 1972-1974 yılları arasında Almanya'nın Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde yüksek lisans çalışması yaptı. 1975-1983 yılları arasında kimya, tekstil ve ulaştırma sektörlerinde, çeşitli özel şirketlerde yönetici olarak görev aldı.