Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9455
  • 6,6439
  • 244.975
  • 94.472
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Meslektaşı profesör dehşeti yaşattı! Doktordan meslektaşına darp iddiası

Meslektaşı profesör dehşeti yaşattı! Doktordan meslektaşına darp iddiası

Meslektaşı profesör dehşeti yaşattı! Doktordan meslektaşına darp iddiası

Prof. Dr. Feryal Gün, iddiaya göre meslektaşı Prof. Dr. Hüseyin Ö. tarafından darp edildi.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Feryal Gün, 20 Şubat'ta hastanede poliklinik sorumlusuydu. Olay günü Gün'ü arayan başka bir öğretim görevlisi, Prof. Dr. Hüseyin Ö.'nün poliklinik sorumlusu olduğunu görev listesinde yanlışlık yapıldığını ifade etti.

Bunun üzerine ana bilim dalı başkanı Erbuğ Keskin'in odasına giden Gün, koridorda Ö. ile karşılaştı. İkili arasında poliklinik sorumlusu olma nedeni ile başlayan tartışma Keskin'in odasında arbedeye dönüştü. İddiaya göre Hüseyin Ö., Feryal Gün'ü tekmeleyip, tokat atarak darp etti. Adli Tıp'a başvuran Gün, sağlığının ve algılama yeteneğinin giderilemeyecek şekilde bozulduğuna dair rapor aldı.

YÖK soruşturma başlatırken, Gün savcılığa başvurarak Ö.'nün mobbingi ve psikolojik harbi nedeni ile zor günler geçirdiği gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan Ö. iddiaları raddetti. 4 yıla kadar hapsi istenen Hüseyin Ö. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aleyna Tilkinin kazancı dudak uçuklattı! İşte Aleyna Tilkinin serveti...
Yasemin Şefkatli 'İdo'nun ayaklarını yıkar mısın?' sorusuna bakın ne cevap verdi
Ünlü fenomen 2 aydır aynı kıyafetle geziyor!
'Yıllara meydan okuyor'
Ünlü şarkıcı baba oldu!
Brezilya’da gerçekleşen bir defile sırasında podyuma çıkan manken Tales Soares, dengesini kaybederek

Brezilyalı manken podyumda hayatını kaybetti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Erzincan'da vatandaşlar tarafından görüldü

Bağ-Kur'luya erken emeklilik müjdesi