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10 Haziran 2019 Pazartesi 08:00 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 08:00

Mersin'den İsrail'e giden gemide gizemli yangın

Mersin'den İsrail'e giden gemide gizemli yangın

Türkiye’den İsrail’e giden Panama bandıralı bir kargo gemisinde Hayfa yakınlarında yangın çıktı. Söndürülen gizemli yangın sonrası İsrail olayla ilgili yayın yasağı getirdi.

İsrail’in çok okunan İngilizce gazetelerinden Haaretz, Türkiye’de Mersin Limanı'ndan çıkan bir geminin İsrail’in kuzeyindeki Hayfa Limanı’nına doğru giderken limanın açıklarında yandığını yazdı. İsrail donanmasının olay yerine gittiği ve duruma müdahale ettiği açıklandı. Yerel basın, güvenlik güçlerine dayandırdıkları haberde olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığını aktardı. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcülüğü ise, ülkenin kuzey limanına demirleyen bir yabancı kargo gemisinin kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandığını açıkladı. Sivil kargo şilebindeki yangının kontrol altına alındığı belirtildi. 

REHİN EYLEMİ İDDİASI 

İsrail’de İbranice yayın yapan gazeteler, Hayfa yakınlarına demirleyen gemiye kaçak giren iki kişinin gemiyi ele geçirmeye çalıştığını iddia etti. Bazı mürettebatı rehin alan ve gemiyi yakmakla tehdit eden saldırganların kimseye zarar vermediği belirtildi. Diğer yandan İsrail polisi, gemi personeliyle koodineli olarak olayın izlendiğini ve ele alındığını duyurdu.

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