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  3. Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 7 gözaltı

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 7 gözaltı

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 7 gözaltı

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Mezitli, Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar ilçelerindeki 4 adrese operasyon düzenledi.

İlçe emniyet müdürlüklerinden ekiplerin de destek verdiği operasyonda yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

İş yerlerindeki aramalarda 32'si gümrük kaçağı 37 cep telefonu, 3 harici bellek ve çok sayıda kulaklık bulundu.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 4'ü adliyeye sevk edildi.

(AA)

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