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02 Ekim 2020 Cuma 15:18 | Son Güncelleme:

Mersin'de vahşet: Kaçmaya çalışan kadına kurşun yağdırdılar

Mersin'de vahşet: Kaçmaya çalışan kadına kurşun yağdırdılar
İHA

Mersin'de yaşayan Seher Özkurt, oturduğu sitenin 9. katına gelen silahlı kişiler tarafından yangın merdiveninde kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürerken, olaya karıştığı belirlenen bazı şahıslar Adana'da yakalandı.

Mersin'de Seher Özkurt isimli kadın, silahlı şahıstan kaçmak için çıktığı yangın merdiveninde kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü.

İHA'da yer alan habere göre, Yenişehir ilçesi, Batıkent Mahallesi, Soydaş Sitesi'ne bir araçla gelen 4 kişiden silahlı olan bir kişi, Seher Özkurt'un oturduğu sitenin 9. katına çıktı. Özkurt, silahlı şahsı görünce yangın merdiveninden kaçmak istedi.

Bu sırada kadının peşinden giden saldırgan, peş peşe 5 el ateş ederek Seher Özkurt'u öldürdü.

Şüpheli, daha sonra sitenin önünde bekleyen ve içinde en az 3 kişinin olduğu öğrenilen otomobile binerek kaçtı.

ŞÜPHELİLERDEN BAZILARI YAKALANDI

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ve özel harekat polisi sevk edildi.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiler ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden aracın plakasını belirleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olaya karıştığı belirlenen otomobil bir süre sonra içindeki bazı şahıslarla birlikte Adana'da yakalanırken, Seher Özkurt'un cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Editör:<div><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></div><p>Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a

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