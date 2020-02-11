Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0364
  • 6,5913
  • 303.994
  • 118095
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Mersin'de PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Mersin'de PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Mersin'de PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmanın ardından örgütün sözde gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi içinde yer aldığı belirlenen 13 şüpheli için operasyon düzenlendi. Operasyonda, 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

(DHA)


Defne Samyeli Cem Yılmaz'a kıyamadı!
Demet Akalın alay konusu oldu
Yasak Elma'dan Şeyma Subaşı'na olay gönderme!
Serdar Ortaç'ın yeni aşkı ortaya çıktı!
Kuruluş Osman dizisine flaş transfer!
<p>Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ´KAPAN-1´ opera

PKK´lı Teröristlerin Kullandığı Sığınakta Lav Silahı Ele Geçirildi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

PKK'nın Irak ve Suriye'de kullandığı lav silahı, Türkiye'de de ele geçirildi

Sultan II. Abdülhamid ile ilgili bilinmeyenler… Neden fotoğraf arşivi tuttu?