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  • Mersin'de ilginç anlar: Kavgadan korkup dolaba saklandılar
02 Aralık 2020 Çarşamba 13:07 | Son Güncelleme:

Mersin'de ilginç anlar: Kavgadan korkup dolaba saklandılar

DHA

Mersin'de çalıştıkları pastane dükkanının önünde çıkan kavgadan korkan 2 eleman, korunmak için malzeme dolabına saklandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'de sokak ortasında başlayan ve bir pastanede devam eden kavgadan korkan 2 çalışan korunmak için malzeme dolabına saklandı. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'da yer alan habere göre, Merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde dün, 2 kişi arasında bilinmeyenle nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede tekme-tokat kavgaya dönüşünce taraflardan biri kaçarak, bölgedeki bir pastaneye sığındı. Diğeri de onun ardından pastaneye girince kavga pastanede de devam etti.

Bu sırada kavgadan korkan pastane çalışanı 2 kişi, unlu mamullerin sergilendiği tezgahın altındaki malzeme dolabına saklandı. İş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca çok sayıda kullanıcı tarafından izlendi.

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