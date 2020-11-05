Mersin'de eş zamanlı operasyon: 153 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'de 4 farklı adreste içki üretimi yapıldığı ihbarını alan polisler, eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 153 litre sahte içki ele geçirdi.

AA'da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yürütülen soruşturma kapsamında 4 adreste sahte içki üretimi yapıldığı tespit edildi.

Adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında 153 litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.