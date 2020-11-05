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  • Mersin'de eş zamanlı operasyon: 153 litre sahte içki ele geçirildi
05 Kasım 2020 Perşembe 16:31 | Son Güncelleme:

Mersin'de eş zamanlı operasyon: 153 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'de eş zamanlı operasyon: 153 litre sahte içki ele geçirildi
AA

Mersin'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 153 litre sahte içki ele geçirildi.

Mersin'de 4 farklı adreste içki üretimi yapıldığı ihbarını alan polisler, eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 153 litre sahte içki ele geçirdi.

AA'da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yürütülen soruşturma kapsamında 4 adreste sahte içki üretimi yapıldığı tespit edildi.

Adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında 153 litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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