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Mersin'de DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

Mersin'de DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

Mersin'de, DEAŞ terör örgütünün hücre evi yapılanmalarına yönelik yapılan operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı´nın DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye´de DEAŞ içerisinde bomba yapımı ve imalatı eğitimi alan bir kişinin kaçarak Mersin´e yerleştiği istihbaratı aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirledikleri adrese operasyon yaptı. Operasyonda Suriye'de örgüt içerisinde faaliyette bulundukları belirlenen 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, yaşının küçük olması nedeni Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü´ne teslim edilirken, soruşturma sürüyor.

(DHA)


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