Mersin'de 62 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Hüseyin T'nin kullandığı, üzerinde gümrük mührü bulunan tır, arabalı vapurla KKTC'ye gitmek üzere Taşucu Gümrük Kapısı'ndan çıkış yaptı.

Bu sırada araçtan şüphelenen ekiplerin, içerisinde beyaz eşya, masa ve sandalye olan dorsede yaptıkları aramada Suriyeli 62 düzensiz göçmen bulundu.

Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

(AA)