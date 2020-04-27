Merkür, Boğa burcuna geçiyor! Karakterler nasıl değişecek?

Merkür 27 Nisan Pazartesi günü saat 22.53'te Boğa burcuna geçiş yapacak. Bu durum karakterleri nasıl etkileyecek? 12 Mayıs tarihine kadar da burada kalacak. Boğa burcu Zodyağın toprak elementine ve sabit niteliğine sahip dişil bir burcudur. Haliyle Merkür Koç burcundan ayrılıp Boğa burcuna geçtiğinde artık hızlı ve her an farklı şeylere odaklanabilen zihin yapımız yavaşlayacak ve daha sakin düşünmeye ve kararlar almaya doğru yönelecek.

Konuşurken bir süredir lafın nereye gideceğini bilmeden ve düşünmeden pat diye konuşuyorduk ancak şimdi daha sakin ve ihtiyatlı konuşmalar içerisinde olacağız. Fikirlerimizde daha sabit fikirli olmak, inatçılık durumları söz konusu olabilir. Düşüncelerimizi değiştirmekte zorlanabiliriz. Fikirsel anlamda yeni bir şeyler başlatmak elbette bu süreçte pek kolay olmayacaktır ancak daha önce başlattığımız işler varsa onları devam ettirmek ve daha kalıcı hale getirebilmek adına güzel bir zaman diliminde olacağız. Aynı zamanda bir diğer olumlu özelliği de bizlere çok daha sabırlı olabilmemiz adına pozitif etkiler sunuyor olacak olması. Bu süreçte yükseleni veya güneş burcu Boğa olanlar daha fazla Merkür Boğa etkisinin altında kalacaklardır. Merkür'ü Boğa, Aslan veya Kova burcunda olanlar ise bu süreçte sabit fikirlilik veya inatçılık özelliklerinin daha fazla arttığını gözlemleyebilirler.

Astrolog Ceylin Çelebi

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