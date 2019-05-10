Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1225
  • 6,8877
  • 253.223
  • 88.827
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Merkezi sistemle ezan erken okundu, binlerce kişi orucunu erken açtı

Merkezi sistemle ezan erken okundu, binlerce kişi orucunu erken açtı

Merkezi sistemle ezan erken okundu, binlerce kişi orucunu erken açtı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde merkezi sistemle 72 caminin hoparlörlerinden aynı anda yayınlanan ezanın okunduğu Durdubey Camii'nde imam ezanı 4 dakika erken okuyunca, binlerce kişi orucunu erken açtı.

Orhaneli ilçesindeki Durdubey Camii'ndeki dijital saat 4 dakika ileri gidince, imam Ali Şen, dün akşam ezanını 4 dakika erken okudu. Aynı ezan, merkezi sistem sayesinde, 71 camide daha aynı anda okundu. Bazı vatandaşlar yanlışlığı fark ederken, bazıları ise bun nedenle oruçlarını 4 dakika erken açmak zorunda kaldı.

Yaklaşık 20 bin nüfuslu Orhaneli ilçesinin sakinlerinden Mehmet Gözükara, "İmam saate bakıyor, saatte ilerde olduğu için, namaz vaktini gösterdiği için ezanı erken okuyor. Ben orucumu erken açmadım, fakat erken açan arkadaşlarımız oldu. Yetkililer saatin ileride olduğunu, bundan dolayı böyle bir hata oluştuğunu söyledi" dedi.

İLÇE MÜFTÜSÜ: KAZA GEREKMEZ

Orhaneli İlçe Müftüsü Hanefi Çakmak da ilçede günün konusu olan olaya ilişkin açıklama yaptı. Çakmak, "Dün akşam biz il müftümüzün iftarındaydık. Bizim ilçemizdeki merkez caminin yılların tecrübesi imamızın ezanı 4 dakika önce okuduğu söyleniyor. Bu konuda yaptığımız inceleme ve araştırma soncunda saatler ileride olduğu için böyle bir yanlışlık oldu. Burada da Din İşleri Yüksek Kurumu'muzun fetvası var. Fetvada 2-3 dakika önce ezan okunsa, herhangi bir kaza gerekmez diyor. 5-10 dakika olsaydı, sıkıntı olurdu. O zaman kaza gerekir. Fakat bunun dışında verilen fetvaya göre 2-3 dakika için bir şey gerekmez. Biz o fetvaya göre hareket ediyoruz. Müsterih olun, herhangi bir endişeye düşmeyin" diye konuştu.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Karahan müjdeyi verdi!
İbrahim Kutluay'dan ayrılan Demet Şener'den flaş karar!
O anı paylaştı... Sevgilisi ile hasret giderdi
Behzat Ç. sevenlere müjde! O isim geri dönüyor
Nusret'ten takipçisine 'metrobüs' teklifi
Erzincanlı vatandaşlar, ramazanda Ekşisu Mesire Alanı´ndaki çeşmelerden akan doğal maden suyuna ilgi

Ramazanda Ekşi Suya Yoğun İlgi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kuzey Ankara Merkez Camisi ve Külliyesi'nden fotoğraflar

Game of Thrones’a yeni ejderhalar mı katılacak?