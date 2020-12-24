Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda sert düşüş! İşte dövizdeki son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son faiz kararını açıkladı. Kurul, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17’ye yükselti

Merkez’in faiz kararının ardından döviz kurlarında yüzde 1’e yakın düşüş gözlendi.

Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırmayı devam ettirmesiyle birlikte dolar tarafında sert düşüş yaşandı. Dolar faiz kararının açıklanmasıyla birlikte 7.55 liraya kadar geriledi. Dolar güne 7.64 lira seviyesinden başlamıştı. Gün içinde en yüksek 7.67 lira, en düşük ise 7.5541 lira seviyesini gördü.