Merkez Bankası'ndan tarihi rekor! Kesenin ağzını açtı

Koronavirüs etkilerini sınırlamak için tahvil alımlarını artıracağını açıklayan Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta toplam 9.3 milyar TL ile rekor alım gerçekleştirdi. TCMB verilerine göre banka bir haftada daha önce bu miktarda bir alım gerçekleştirmemişti. TCMB'nin geçmiş bazı yılların tamamında bile geçtiğimz hafta hızında olmamıştı.

Bankacılar TCMB'nin Cuma günü bankalar aracılığıyla işsizlik Sigortası Fonu'na ait 5 milyar TL tahvil alımı yaptığını söylediler. TCMB tarihinin en büyük tahvil alım programlarından birini koronavirüse karşı atılacak adımlar arasında açıklamış durumda.

TCMB'nin 2019 sonundaki tahvil portföyünü 19 milyar TL'den bilançosunun yüzde 5'ine yani yaklaşık 32-33 milyar TL'ye çıkaracağını açıklamıştı. Banka daha sonra alımların önden yüklemeli gerçekleştireceğini, yüzde 5 limitini de yükseltebileceğini açıkladı

ÜST LİMİT BULUNMUYOR

TCMB İşsizlik Sigortası Fonu'nun artan nakit ihtiyacını da gözeterek piyasa yapıcı (PY) bankalar aracılığıyla fonun elindeki tahvilleri alacağını da söyledi. Öte yandan bu alımların daha önce belirlenmiş limitlerin dışında değerlendireceğini de açıkladı. İşsizlik Fonu'nda Şubat sonu itibarıyla büyük bölümü Hazine tahvillerinde 131.6 milyar TL bulunuyor. TCMB'nin alacağı tahvillere yönelik şuan belirlediği bir üst limit bulunmuyor.

TCMB aslında yılbaşından beri ikinci piyasadan alımlarına devam ediyor. İşlemciler TCMB'nin geçen hafta Pazartesi ve Çarşamba günleri itibarıyla tahvil alımlarına "oldukça" hız verdiğini söylemişlerdi. Beklenti Hazine borçlanmasının da önümüzdeki 3 ayda 80 milyar TL'yi aşacağı bir dönemde TCMB'nin alımlara hız vereceği geçen haftanın 5 milyar TL tahvil alımı ile tamamlanacağı yönünde idi. Ancak TCMB işlemcilerin ilk öngörülerininden de üzerinde alım gerçekleştrirdi. Koronavirüsün ekonomide yaratacağı tahribatı gidermek için hükümet tarafından atılan adımların bir bölümü İşsizlik Sigortası'ndan finanse edilecek. Bunların başında ise işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği yer alıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da "Gerek İşsizlik Fonu'nun sağlam bilançosu, gerek ekonomi kurumlarının ellerindeki araçlar sürecin uzaması durumuna karşı da güçlü duruşumuzun sürmesi için önemli bir destek sağlayacaktır" açıklamasıyla önümüzdeki dönemde de bu kaynağın kullanabileceğine vurgu yapıyor.