Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan toparlanma mesajı

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal yaptığı son dakika açıklamasında, "Kırılganlıkların azaltılması amacıyla paydaşlarla koordineli politikalar uygulanacak." dedi. TCMB Finansal İstikrar Raporu ile ilgili yaptığı değerlendirmede Ağbal, "Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi odaklı sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacaktır." ifadesinde bulundu.

Merkez Bankası "TCMB Finansal İstikrar Raporu" yayımlandı.

Ağbal "TCMB Finansal İstikrar Raporu" sunumunda yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı, finansal istikrar için vazgeçilmez bir unsur, bir ön koşul olarak görülmektedir. Diğer yandan, finansal istikrar da fiyat istikrarı için en önemli unsurlardandır. Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi odaklı sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacaktır. Finansal istikrarın korunması ve finansal sistemin güçlendirilmesi hedefleri çerçevesinde bütüncül bir yaklaşımla, yurt içi ve küresel gelişmeler ve risk unsurları yakından takip edilecektir. Finansal piyasaların gelişmesi ve etkin çalışması gözetilecek, makrofinansal ölçekte kırılganlıkların oluşmasının önlenmesi ve var olan kırılganlıkların azaltılması amacıyla ilgili paydaşlarla koordineli ve etkili politikalar uygulanacaktır."