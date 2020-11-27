Merkez Bankası Ağbal'dan toparlanma mesajı: Paydaşlarla koordineli politikalar uygulanacak

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal yaptığı son dakika açıklamasında, "Kırılganlıkların azaltılması amacıyla paydaşlarla koordineli politikalar uygulanacak." dedi. TCMB Finansal İstikrar Raporu ile ilgili yaptığı değerlendirmede Ağbal, "Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi odaklı sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacaktır." ifadesinde bulundu.