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Merkel'den Başkan Erdoğan'a taziye mesajı

Merkel'den Başkan Erdoğan'a taziye mesajı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Elazığ’daki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi.

Alman Hükümetinin Basın ve Enformasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre Merkel, Erdoğan’a gönderdiği taziye mesajında, İstanbul’dan döndükten sonra Türkiye’nin doğusunda şiddetli deprem meydana geldiğinden haberdar olduğunu, bundan acı ve üzüntü duyduğunu belirtti.

İnsanların hayatlarından koparıldığını, birçoğunun evlerini kaybettiğini ve bütün vilayetin bu doğal felaketten etkilendiğini aktaran Merkel, "Alman hükümeti adında size taziye dileklerimi ve aynı zamanda aktif destek vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

Merkel, yarılara acil şifalar, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Şansölye Merkel, dün İstanbul'da "Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni"ne katılmış, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü.

AA


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