Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil, merkeb-i sakil ve merkeb-i hafif eskiden hangisinin çeşitlerine verilen adlardır?
Kim Milyoner Olmak İster sorusu Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil, merkeb-i sakil ve merkeb-i hafif eskiden hangisinin çeşitlerine verilen adlardır? Ekranların vazgeçilmez yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. Cevabı merak edenler ise soruyu internet üzerinden aratıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
Kim Milyoner Olmak İster sorusu Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil, merkeb-i sakil ve merkeb-i hafif eskiden hangisinin çeşitlerine verilen adlardır? Atv’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 13 Ocak Pazartesi günü çıkan soru…
Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil, merkeb-i sakil ve merkeb-i hafif eskiden hangisinin çeşitlerine verilen adlardır??
A: Fayton
B: Gemi
C: Tramvay
D: Kağnı
Doğru cevap: B Gemi