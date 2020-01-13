Kim Milyoner Olmak İster sorusu Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil, merkeb-i sakil ve merkeb-i hafif eskiden hangisinin çeşitlerine verilen adlardır? Atv’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 13 Ocak Pazartesi günü çıkan soru…

Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil, merkeb-i sakil ve merkeb-i hafif eskiden hangisinin çeşitlerine verilen adlardır??

A: Fayton

B: Gemi

C: Tramvay

D: Kağnı

Doğru cevap: B Gemi