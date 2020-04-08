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  3. Merhum eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman vefat etti

Merhum eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman vefat etti

Merhum eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman vefat etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat eden eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine bir süredir hastanede tedavi gören Belma Yalman, vefat etti. 

AA'nın aktardığı habere göre, Eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman, tedavi gördüğü hastanede 15 Mart'ta 80 yaşında yaşamını yitirmişti.

Aytaç Yalman'ın vefatına ilişkin Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verilmişti:

"Eşinin test sonucunun Kovid pozitif gelmesi üzerine merhum Aytaç Yalman'ın klinik tablosunun da uyumlu olduğu dikkate alındığında Kovid-19'a bağlı vefat ettiği kanaati oluşmuştur."

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