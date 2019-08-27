'Menemen'den sonra balık! Vedat Milor yeni anket başlattı

Milor, yıllardır tartışma konusu olan ‘menemenin soğanlı mı soğansız mı yapılması gerektiği’ sorusuna Twitter’dan başlattığı anketle yanıt aramıştı. Milor’un yaptığı ankete 24 saat içinde 437 bin kişi katılırken, yüzlerce kullanıcı da anketi kendi takipçileriyle yeniden paylaşmış, ankete katılan 437 bin 657 kişiden yüzde 51’i menemenin soğanlı olması gerektiğini söylemişti.

ŞİMDİ DE BALIK ANKETİ

Milor, 'menemen'den sonra balık yerken en büyük soru olan 'limon' meselesine el attı. Milor anket paylaşımında, 'Geçen seneki menemen anketinden sonra en çok sorduğunuz soruları özellikle takip ettim. Biri bariz biçimde öne çıktı. Herkesin rahatlıkla fikir sahibi olabileceği bir soru: BALIĞA LİMON SIKILIR MI SIKILMAZ MI?' dedi.

Milor'un anketine kısa bir süre içerisinde yüzbine yakın oy gelirken, 'Evet, sıkılır' diyenlerin oyu % 68 oldu.