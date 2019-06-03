Memur enflasyon zam oranı 2019 ne kadar? Memur emekli temmuz zammı ne zaman yapılacak?

Memur maaşı enflasyon zammı araştırılıyor. Memur emekli maaşı temmuz zammı ne zaman yapılacak? Emekli ve memurlara her sene iki defa zam yapılıyor. Bu zamlardan birincisi ocak ayında, ikincisi ise temmuz ayında gerçekleştiriliyor. Zam oranı da enflasyon rakamlarına göre belli oluyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 4 çıktı. Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4. Mayıs ayı enflasyon oranı da 3 Haziran itibari ile açıklandı. Detaylar haberimizde sizlerle.

TEMMUZ ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ve memurların zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak.

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Şu ana kadar 4 aylık enflasyon belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 4 çıktı. Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.

Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 6.7 olabileceğini gösterdi. Bu tahmine göre, en düşük aylık bin 200 lirayı aşacak. Yüzde 6.7'lik tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ek ödeme dahil en düşük aylık bin 125 lira 48 kuruş seviyesinden bin 200 lira 89 kuruşa çıkacak.

En yüksek aylık da yine ek ödeme dahil olarak 5 bin 606 lira 33 kuruştan 5 bin 981 lira 95 kuruşa yükselecek. Zammın yapıldığı ay içerisinde zamlı maaşlar hesaba yatırılacak.

EMEKLİYE VE MEMURA OCAK ZAMMI NE KADAR YAPILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aralıkta yüzde 0,40 düştü, 2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu.

SGK ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak ayında yüzde 10,19 maaş zammı alacak.

Memur ve emekli yüzde 4 + enflasyon farkı ile yüzde 10.7 maaş zammı alacak.

En düşük memur maaşı 3 bin 468 lira*

Memur (Lisans - 9/1) 3 bin 749 lira

Öğretmen (1/4) 4 bin 701 lira

Polis (8/1) 5 bin 339 lira

Mühendis (1/4) 6 bin 236 lira

Müsteşar (1/4) 13 bin 258 lira

*Maaş hesaplamalarında, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almazken, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.