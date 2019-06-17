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  3. Melih Gökçek'ten çok konuşulacak paylaşım: Kimse yanlış anlamasın ama...

Melih Gökçek'ten çok konuşulacak paylaşım: Kimse yanlış anlamasın ama...

Melih Gökçek'ten çok konuşulacak paylaşım: Kimse yanlış anlamasın ama...

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayında bir araya geldi. Yayına gelen sosyal medya paylaşımlarından Melih Gökçek'in tweeti dikkat çekti.

Yayın sırasında Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

Gökçek, Binali Yıldırım'ın kravatının Türk bayrağı renklerini, Ekrem İmamoğlu'nunkini ise Yunan bayrağının rengini taşıdığını takipçileri ile paylaştı.

İşte Gökçek'in çok konuşulacak o paylaşımı;

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