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30 Mayıs 2019 Perşembe 07:15 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 07:15

Meksika'da kazada can pazarı: 21 ölü ölü, 30 yaralı

Meksika'da kazada can pazarı: 21 ölü ölü, 30 yaralı

Meksika'da Veracruz şehrinde turistleri taşıyan bir yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı. Kazada 21 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Kaza yerel saatle 10:25´te Puebla-Córdoba otoyolunda meydana geldi. Yerel medya, turistleri taşıyan otobüse TIR´ın çarptığını; kaza sonrası her iki aracın da yanmaya başladığını duyurdu. Kazayı görenlerin ilk müdahalede bulunduğu bölgeye itfaiye ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği; kazada 21 kişini hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kazanını nedeni araştırılıyor. Kaza nedeniyle otoyol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

(DHA)

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