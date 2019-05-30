Meksika'da kazada can pazarı: 21 ölü ölü, 30 yaralı

Kaza yerel saatle 10:25´te Puebla-Córdoba otoyolunda meydana geldi. Yerel medya, turistleri taşıyan otobüse TIR´ın çarptığını; kaza sonrası her iki aracın da yanmaya başladığını duyurdu. Kazayı görenlerin ilk müdahalede bulunduğu bölgeye itfaiye ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği; kazada 21 kişini hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kazanını nedeni araştırılıyor. Kaza nedeniyle otoyol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

(DHA)