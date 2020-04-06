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  3. Mehmetçiklerimiz koronavirüse karşı Barış Pınarı Bölgesini bilinçlendiriyor

Mehmetçiklerimiz koronavirüse karşı Barış Pınarı Bölgesini bilinçlendiriyor

Mehmetçiklerimiz koronavirüse karşı Barış Pınarı Bölgesini bilinçlendiriyor

Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Barış Pınarı Bölgesinde virüsten korunmak için alınması gereken tedbirleri anons ederek bölge halkını bilinçlendirdi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Barış Pınarı Bölgesindeki yol kontrol noktalarında broşür dağıtarak ve meskun mahallerde virüsten korunmak için alınması gereken tedbirleri anons ederek bölge halkını bilinçlendirdiği bildirildi.

IHA


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