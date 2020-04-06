Mehmetçiklerimiz koronavirüse karşı Barış Pınarı Bölgesini bilinçlendiriyor

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Barış Pınarı Bölgesindeki yol kontrol noktalarında broşür dağıtarak ve meskun mahallerde virüsten korunmak için alınması gereken tedbirleri anons ederek bölge halkını bilinçlendirdiği bildirildi.

IHA