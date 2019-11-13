Mehmetçik'le çift kale

Resulayn’ı terörden temizleyen Türk askeri çocukları eğlendirmeyi de ihmal etmiyor. Mehmetçik, ilçede çocuklarla birlikte top oynadı. Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medyada paylaştığı karelerde şu ifadelere yer verildi: “Kahraman Mehmetçiğimiz Resulayn’da güvenliği sağlamanın yanı sıra geçirdikleri zor günleri unutmaları için bölgede bulunan çocukların oyunlarına da eşlik ediyor.”