Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,163
  • 6,9077
  • 253.911
  • 91.170
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Mehmetçik teröristlere yönelik bahar operasyonlarını sürdürüyor

Mehmetçik teröristlere yönelik bahar operasyonlarını sürdürüyor

Mehmetçik teröristlere yönelik bahar operasyonlarını sürdürüyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında, terör örgütüne yönelik operasyonda ele geçirilip imha edilen bir mağarada 4 tüfeğin yanı sıra patlayıcı ve çeşitli mühimmat ele geçirildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında, terör örgütüne yönelik operasyonda ele geçirilip imha edilen bir mağarada 4 tüfeğin yanı sıra patlayıcı ile çeşitli mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütüne yönelik operasyonlarını bahar ayında da sürdüren İl Jandarma Komutanlığı timleri, Ovacık ilçesi kırsalında örgüt mensuplarınca kullanılan bir mağara buldu.

Mağarada gerçekleştirilen aramada, bir kanas keskin nişancı tüfeği, iki makineli tüfek, bir mavzer tüfek, 4 kanas şarjörü, bir kanas dürbünü, 3 uzun namlulu silah şarjörü, birer adet tabanca ve el bombası, 365 adet biksi fişeği, 285 kanas fişeği, 159 mavzer fişeği, 12 tabanca fişeği ve 50 metre kabloyla çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Bu malzemelere el koyan ekipler mağarayı ise imha etti.

Kent genelinde terörist unsurların bulunup etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hakan Meriçliler: Şu sıralar dinleniyorum
Romantik Megastar... Takipçileri ile paylaştı
Karan bebek kırkı çıkmadan milyoner oldu
Rafet El Roman'ı önce suçladı sonra kıyamadı...
Şeyma Subaşı: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
İlber Ortaylı’nın “Görmeden ölmeyin!” dediği 5 şehir, gezgin vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

İlber Ortaylı´nın ´Görmeden Ölmeyin!´ Dediği 5 Şehir

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Diyarbakır’da teröre büyük darbe

Tohma Kanyonu'nun kapalı bölümleri turizme kazandırılıyor