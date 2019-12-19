Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9382
  • 6,6094
  • 281.993
  • 110857
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Mehmetçik ekmeğini Rasulayn'daki köylülerle paylaştı

Mehmetçik ekmeğini Rasulayn'daki köylülerle paylaştı

Mehmetçik ekmeğini Rasulayn'daki köylülerle paylaştı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Rasulayn'da Mehmetçik, halkın ekmek ihtiyacını kurduğu fırınla gideriyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörden temizlenen Rasulayn'da Mehmetçiğin askeri fırın ünitesinde pişirdiği ekmekleri yerel halkla paylaştığı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

"Barış Pınarı bölgesinde Suriyeli kardeşlerimize günlük sıcak ekmek dağıtımı sürüyor. Mehmetçiklerimiz, askeri fırın ünitesinde pişirdikleri ekmekleri Rasulayn’ın Umsuleybe ve Gatufa köyündeki kardeşlerimizle paylaştı."


Demet Akalın icra memurunu affetmemişti! O davada karar çıktı
'Evliliğimiz dört dörtlük değil'
Sıla ve Hazer Amani'nin nikah tarihi belli oldu!
Gökçe Bahadır Serenay Sarıkaya'ya rakip oldu
Gamze Özçelik'ten sel mağdurlarına ev
<p>Kaza önceki gün Çek Cumhuriyeti´nin ikinci büyük kenti Brno´da meydana geldi. Bir kavşakta meydan

Tramvayların Arasına Sıkışan Otomobilden Canlı Çıktı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Kanal İstanbul'un tüm hazırlıkları bitmek üzere

NASA'nın son yayınlandığı harita korkuttu!