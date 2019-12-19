Mehmetçik ekmeğini Rasulayn'daki köylülerle paylaştı
Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Rasulayn'da Mehmetçik, halkın ekmek ihtiyacını kurduğu fırınla gideriyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörden temizlenen Rasulayn'da Mehmetçiğin askeri fırın ünitesinde pişirdiği ekmekleri yerel halkla paylaştığı bildirildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi;
"Barış Pınarı bölgesinde Suriyeli kardeşlerimize günlük sıcak ekmek dağıtımı sürüyor. Mehmetçiklerimiz, askeri fırın ünitesinde pişirdikleri ekmekleri Rasulayn’ın Umsuleybe ve Gatufa köyündeki kardeşlerimizle paylaştı."