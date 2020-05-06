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  3. Mehmetçik Barış Pınarı bölgesinde 372 çocuğun yüzünü güldürdü

Mehmetçik Barış Pınarı bölgesinde 372 çocuğun yüzünü güldürdü

Mehmetçik Barış Pınarı bölgesinde 372 çocuğun yüzünü güldürdü

Kahraman askerlerimiz yurt içinde ve sınırda masumların umudu olmayı sürdürüyor. Barış Pınarı bölgesinde yapılan yardımlar Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşıldı.

Kahraman askerlerimiz yurt içinde ve sınırda masumların umudu olmayı sürdürüyor.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Mehmetçiğimizin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki yardım faaliyetleri paylaşıldı.

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Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Mehmetçik, çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesindeki altı köyde toplam 372 çocuğa kıyafet yardımı yapıldı.

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